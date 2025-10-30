TOKİ Sosyal Konut Projesi 2025 | Başvuru nasıl yapılır, ödeme planı nasıl? İşte tüm merak edilenler
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesine start verildi. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkânıyla ev sahibi olabilecek. Dev projede başvuru tarihleri, fiyat, ödeme koşulları ve kontenjan gibi tüm detaylar netleşti. Ancak vatandaşın hâlâ merak ettiği sorular var. İşte sosyal konut projesinde merak edilenler...
Köy evi konut tapusu sayılacak mı?
500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun ( kargir ev, köy evi, kerpiç ev hariç) olmaması gerekiyor.
Daha önce ilk evimde asil hak sahibiydim ama ikâmet şartından dolayı sözleşme imzalayamadım tekrar başvurabilir miyim?
Daha önceki Sosyal Konut Projelerinde "İlk Evim / İlk Evim Arsa Projesi'nde" asil/ yedek hak sahibi olan vatandaşların kendileri veya eşlerinin "500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne" başvuruları kabul edilmiyor. Dileyen hak sahipleri için, önceki başvuruyu iptal ederek yeni projeye başvurma imkânı var.
MİRAS TAPU DEĞERİNE SINIR
İlkevim arsa projesinden hak sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?
Arsa için hak sahibi olan vatandaşların da başvuruları kabul edilmeyecek.
5 bin TL kura sonucu olumsuz olursa geri alınacak mı?
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlarımız başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
Hem engelli hemde emekli vatandaşların hangi kategoriden başvurması gerekmektedir? Başvuru aşamasında iki kategori birden seçilebilir mi?
Yalnızca bir kategori için başvuru yapılması gerekiyor.