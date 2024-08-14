TOKİ yeni kampanyasını duyurdu: 43 ilde konut ve işyeri satışı başlıyor
TOKİ yeni kampanyasını hayata geçirdi. İstanbul, Ankara, Kayseri, Trabzon ve Konya dahil 43 ilde konut ve işyeri satışları başlıyor.
Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için TOKİ, 43 ilde konut ve iş yeri satışlarına başlıyor.
Konutlar, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneğiyle; iş yerleri ise yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile satışa sunulacak. Başvuru tarihleri, fiyatlar ve konumlar ise büyük ilgi görüyor.
TOKİ, İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da dahil olduğu 43 ilde konut ve iş yeri satışı gerçekleştirecek. Satışlar kapsamında, konutlar için yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği sunulacak. Başvurular için son tarihler konutlarda 19 Ağustos Pazartesi, iş yerlerinde ise 20 Ağustos Salı olarak belirlendi.
İŞTE KAMPANYANIN BÜTÜN DETAYLARI
TOKİ'nin 43 ildeki başvuru süreci, sadece 6 gün sonra sona erecek. TOKİ, vatandaşlara cazip fırsatlar sunarak 310 konut ve iş yerini 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. İş yerleri için %15 peşinat ve 60 ay vade seçeneği sunan TOKİ, konutlar için ise %25 peşinat ve 120 ay vade veya %25 peşinat ve 72 ay vade imkanları sağlıyor.