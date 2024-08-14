TOKİ yeni kampanyasını duyurdu: 43 ilde konut ve işyeri satışı başlıyor

İŞTE KAMPANYANIN BÜTÜN DETAYLARI

TOKİ'nin 43 ildeki başvuru süreci, sadece 6 gün sonra sona erecek. TOKİ, vatandaşlara cazip fırsatlar sunarak 310 konut ve iş yerini 20 ve 21 Ağustos tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. İş yerleri için %15 peşinat ve 60 ay vade seçeneği sunan TOKİ, konutlar için ise %25 peşinat ve 120 ay vade veya %25 peşinat ve 72 ay vade imkanları sağlıyor.