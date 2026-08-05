TOKİ, yüzde 10 peşinatla ev ve iş yeri satışına başlıyor: İşte başvuru detayları ve tarihler...

30 İLDE 305 İŞ YERİ SATILACAK

Ayrıca; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 305 iş yeri ise yüzde 10 peşin 96 ay, yüzde 10 peşin 120 ay ve yüzde 30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.