TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım başladı: Başvuru şartları belli oldu

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak.