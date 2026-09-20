TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım başladı: Başvuru şartları belli oldu
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası için başvuru süreci 22 Eylül’de başlayacak. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerini kapsayan kampanyanın başvuru şartları ve detayları belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatıyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlenen kampanya, 22 Eylül’de başlayacak.
TOKİ’den yapılan bilgilendirmeye göre, vatandaşların yoğun talebi üzerine başlatılan kampanyada, kalan borcunun tamamını peşin kapatarak tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim sağlanacak.
BAŞVURULAR 22 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek.