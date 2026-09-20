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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım başladı: Başvuru şartları belli oldu

TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası için başvuru süreci 22 Eylül’de başlayacak. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerini kapsayan kampanyanın başvuru şartları ve detayları belli oldu.

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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım başladı: Başvuru şartları belli oldu - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlatıyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlenen kampanya, 22 Eylül’de başlayacak.

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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım başladı: Başvuru şartları belli oldu - Sayfa 2

TOKİ’den yapılan bilgilendirmeye göre, vatandaşların yoğun talebi üzerine başlatılan kampanyada, kalan borcunun tamamını peşin kapatarak tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına mevcut borç bakiyesi üzerinden yüzde 25 indirim sağlanacak.

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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım başladı: Başvuru şartları belli oldu - Sayfa 3

BAŞVURULAR 22 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül Salı gününden 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurabilecek.

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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için geri sayım başladı: Başvuru şartları belli oldu - Sayfa 4

Alıcılar, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenebilecek. Borcunun tamamını kapatamayacak konut ve iş yeri alıcılarına da kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı sunulacak.

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