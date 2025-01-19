TOKİ’den 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle daire satışı: İşte şartları ve detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde farklı dönemlerde konut satışlarına devam ediyor. Ankara, İstanbul, Trabzon ve Gaziantep gibi nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerdeki projeler yoğun ilgi görürken, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi metropoller milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. Bunun yanı sıra Uşak, Gaziantep, Van ve Malatya gibi illerdeki konut projeleri de alıcılar ve yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.