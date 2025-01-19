TOKİ’den 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle daire satışı: İşte şartları ve detayları
TOKİ, Türkiye'nin çeşitli illerinde, özellikle Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi büyük şehirlerde, zaman zaman 2+1 ve 3+1 daire satışları gerçekleştiriyor. TOKİ tarafından hem 2+1 hem de 3+1 dairelerin yer aldığı yeni bir konut projesi açıklandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde farklı dönemlerde konut satışlarına devam ediyor. Ankara, İstanbul, Trabzon ve Gaziantep gibi nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerdeki projeler yoğun ilgi görürken, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi metropoller milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. Bunun yanı sıra Uşak, Gaziantep, Van ve Malatya gibi illerdeki konut projeleri de alıcılar ve yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.
UYGUN FİYATLI SEÇENEKLER
TOKİ, Türkiye genelinde satışa çıkardığı konut projeleriyle öne çıkıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlara hitap eden uygun fiyatlı seçenekler, geniş bir kitle tarafından yoğun ilgi görüyor ve binlerce kişinin gündeminde yer almayı sürdürüyor.
Son olarak, TOKİ Gaziantep'te yeni bir konut projesi başlattığını duyurdu. Bu projede 190'dan fazla dairenin satılacağı açıklandı. Proje kapsamında yer alan en uygun fiyatlı 3+1 dairelerin peşinatı 178.503,61 TL olup, 240 ay vade ve aylık 6.693,89 TL taksitlerle satışa sunulacak.