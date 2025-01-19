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  4. TOKİ’den 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle daire satışı: İşte şartları ve detayları

TOKİ’den 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle daire satışı: İşte şartları ve detayları

TOKİ, Türkiye'nin çeşitli illerinde, özellikle Ankara, İstanbul ve Gaziantep gibi büyük şehirlerde, zaman zaman 2+1 ve 3+1 daire satışları gerçekleştiriyor. TOKİ tarafından hem 2+1 hem de 3+1 dairelerin yer aldığı yeni bir konut projesi açıklandı.

TOKİ’den 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle daire satışı: İşte şartları ve detayları - Sayfa 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde farklı dönemlerde konut satışlarına devam ediyor. Ankara, İstanbul, Trabzon ve Gaziantep gibi nüfus yoğunluğu yüksek şehirlerdeki projeler yoğun ilgi görürken, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi metropoller milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. Bunun yanı sıra Uşak, Gaziantep, Van ve Malatya gibi illerdeki konut projeleri de alıcılar ve yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

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TOKİ’den 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle daire satışı: İşte şartları ve detayları - Sayfa 2

UYGUN FİYATLI SEÇENEKLER

TOKİ, Türkiye genelinde satışa çıkardığı konut projeleriyle öne çıkıyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlara hitap eden uygun fiyatlı seçenekler, geniş bir kitle tarafından yoğun ilgi görüyor ve binlerce kişinin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

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TOKİ’den 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle daire satışı: İşte şartları ve detayları - Sayfa 3

Son olarak, TOKİ Gaziantep'te yeni bir konut projesi başlattığını duyurdu. Bu projede 190'dan fazla dairenin satılacağı açıklandı. Proje kapsamında yer alan en uygun fiyatlı 3+1 dairelerin peşinatı 178.503,61 TL olup, 240 ay vade ve aylık 6.693,89 TL taksitlerle satışa sunulacak.

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TOKİ’den 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle daire satışı: İşte şartları ve detayları - Sayfa 4

TOKİ tarafından Gaziantep, Yavuzeli, Cingife mahallesi 392 adet konut ve 1 adet büfe inşaatı kapsamında üretilecek 196 adet taşınmazın satışa çıkartılacağı resmen açıklandı.

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