TOKİ'den 35 ilde uygun fiyatlı arsa satışı! Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı sunuldu
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde toplam 303 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı. Arsalar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı ile açık artırma usulü satılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde 303 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.
İhale süreci bugün Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla’daki arsaların satışıyla başladı.
TOKİ 303 arsayı satışa çıkardı
Bu kapsamda muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olan toplam 2 milyon 825 bin 559 m2 büyüklüğündeki 303 arsa, açık artırmayla satılacak.
Arsa satışı yapılacak 35 il belli oldu
Satılığa çıkarılacak arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Şanlıurfa ve Yalova'da bulunuyor.