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  4. TOKİ'den 35 ilde uygun fiyatlı arsa satışı! Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı sunuldu

TOKİ'den 35 ilde uygun fiyatlı arsa satışı! Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı sunuldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde toplam 303 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı. Arsalar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı ile açık artırma usulü satılacak.

TOKİ'den 35 ilde uygun fiyatlı arsa satışı! Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı sunuldu - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde 303 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı.

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TOKİ'den 35 ilde uygun fiyatlı arsa satışı! Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı sunuldu - Sayfa 2

İhale süreci bugün Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla’daki arsaların satışıyla başladı.

 

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TOKİ'den 35 ilde uygun fiyatlı arsa satışı! Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı sunuldu - Sayfa 3

TOKİ 303 arsayı satışa çıkardı

Bu kapsamda muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olan toplam 2 milyon 825 bin 559 m2 büyüklüğündeki 303 arsa, açık artırmayla satılacak.

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TOKİ'den 35 ilde uygun fiyatlı arsa satışı! Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade fırsatı sunuldu - Sayfa 4

Arsa satışı yapılacak 35 il belli oldu

Satılığa çıkarılacak arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Şanlıurfa ve Yalova'da bulunuyor. 

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