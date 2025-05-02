TOKİ'den 430 bin konutluk yeni kampanya: 1,5 milyon vatandaş yararlanacak
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, vatandaşlara sevindirici haberi verdi. Sungur, bu yıl içerisinde yeni bir indirim kampanyasının hayata geçirileceğini duyurdu. İşte detaylar...
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, bu yıl içinde yeni bir indirim kampanyasının planlandığını duyurarak vatandaşlara sevindirici bir haber verdi.
TBMM KİT Komisyonu’nda sunum yapan Sungur, İstanbul’da hâlihazırda 5 farklı millet bahçesinin yapımının sürdüğünü aktaran Sungur, projelerin hızla devam ettiğini ifade etti ve TOKİ indirim kampanyasını duyurdu.
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, 2025’te konut üretiminin üç katına çıkarılacağını duyurdu. Sungur, "Son indirim kampanyası 23 Eylül'de yapılmış olup vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda inşallah bu yıl da yenisi düzenlenecektir." dedi