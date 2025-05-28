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  4. TOKİ'den büyük kampanya! Ayda 12.759 TL taksitle 2+1 3+1 konut edinme fırsatı

TOKİ'den büyük kampanya! Ayda 12.759 TL taksitle 2+1 3+1 konut edinme fırsatı

TOKİ, Afyonkarahisar Merkez Gökçe Mahallesi’nde yer alan 138 adet stok konutu kura yöntemiyle satışa çıkarıyor. Peki taksitler ne kadar olacak? İşte kura takvimi ve detaylar...

TOKİ'den büyük kampanya! Ayda 12.759 TL taksitle 2+1 3+1 konut edinme fırsatı - Sayfa 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar Merkez Gökçe Mahallesi’nde bulunan 1. Bölge’deki 578 ve 2. Bölge’deki 649 konutluk projeler kapsamında toplam 138 adet stok konutu kura yöntemiyle satışa sunacağını açıkladı.

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TOKİ'den büyük kampanya! Ayda 12.759 TL taksitle 2+1 3+1 konut edinme fırsatı - Sayfa 2

Uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle satışa çıkacak konutlar için başvurular, 10-17 Haziran 2025 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alınacak.

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TOKİ'den büyük kampanya! Ayda 12.759 TL taksitle 2+1 3+1 konut edinme fırsatı - Sayfa 3

Satışa sunulan 138 konut, 2+1 ve 3+1 tiplerinde olup, başvurular "Diğer alıcı adayları" kategorisinde toplanacak ve başvuru sayısına göre TOKİ tarafından noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

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TOKİ'den büyük kampanya! Ayda 12.759 TL taksitle 2+1 3+1 konut edinme fırsatı - Sayfa 4

SÖZLEŞME TARİHLERİ

Kura sonucunda belirlenen asil hak sahipleri, 7-18 Temmuz 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecek. Yedek hak sahipleri ise 28-30 Temmuz 2025 tarihleri arasında sözleşme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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