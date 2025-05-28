TOKİ'den büyük kampanya! Ayda 12.759 TL taksitle 2+1 3+1 konut edinme fırsatı
TOKİ, Afyonkarahisar Merkez Gökçe Mahallesi’nde yer alan 138 adet stok konutu kura yöntemiyle satışa çıkarıyor. Peki taksitler ne kadar olacak? İşte kura takvimi ve detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar Merkez Gökçe Mahallesi’nde bulunan 1. Bölge’deki 578 ve 2. Bölge’deki 649 konutluk projeler kapsamında toplam 138 adet stok konutu kura yöntemiyle satışa sunacağını açıkladı.
Uygun fiyat ve ödeme seçenekleriyle satışa çıkacak konutlar için başvurular, 10-17 Haziran 2025 tarihleri arasında T. Halk Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla alınacak.
Satışa sunulan 138 konut, 2+1 ve 3+1 tiplerinde olup, başvurular "Diğer alıcı adayları" kategorisinde toplanacak ve başvuru sayısına göre TOKİ tarafından noter huzurunda kura çekimi yapılacak.