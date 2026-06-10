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  4. TOKİ’den 64 ilde büyük konut hamlesi: Hangi illerde yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ’den 64 ilde büyük konut hamlesi: Hangi illerde yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak?

64 ilde TOKİ tarafından satışa sunulacak 20 bin konutla ilgili vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları netleşti. 64 ilde hayata geçirilecek 20 bin konutluk dev projede, geleneksel kura yöntemi yerine "açık satış" modeli uygulanacak. İşte ev sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar.

TOKİ’den 64 ilde büyük konut hamlesi: Hangi illerde yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak? - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), piyasalardaki konut arzını artırmak ve kira fiyatlarına denge getirmek amacıyla 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışını başlatıyor. Satış sürecinin pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

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TOKİ’den 64 ilde büyük konut hamlesi: Hangi illerde yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak? - Sayfa 2

2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek. Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.

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TOKİ’den 64 ilde büyük konut hamlesi: Hangi illerde yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak? - Sayfa 3

Başvuru bedeli alınmaksızın satışa sunulacak konutlar, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak.

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TOKİ’den 64 ilde büyük konut hamlesi: Hangi illerde yapılacak? Ödeme planı nasıl olacak? - Sayfa 4

Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekecek.

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