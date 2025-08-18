  1. Ekonomim
Kira artışlarının önüne geçmeyi ve konuta erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen hükûmet, TOKİ vasıtasıyla kiralık sosyal konut projesi başlatmayı planlıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde kira fiyatlarının 20 bin ila 40 bin TL arasında seyrettiğini ifade eden Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, ev sahibi devlet, kiracı vatandaş modelinin artık bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

TOKİ'den kiralık konut projesi yolda: Ev sahibi devlet, kiracı vatandaş modeli artık ihtiyaç - Sayfa 1

Üniversite kayıt döneminin yaklaşmasıyla birlikte kira fiyatlarında yaşanması beklenen artışlar hükümeti harekete geçirdi. Enflasyonu da etkileyen kira artışlarına karşı hükümetten kiralık sosyal konut hamlesi geliyor.

Kira artışlarının önüne geçmeyi ve konuta erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen hükümet, TOKİ vasıtasıyla kiralık sosyal konut projesi başlatmayı planlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un haziran ayında açıkladığı kiralık sosyal konut projesine sektör temsilcilerinden de destek geldi.

Projeye ilişkin Türkiye Gazetesi'ne konuşan Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, ilk etapta İstanbul’da başlatılacak projenin 81 ilde de uygulanması gerektiğini söyledi.

