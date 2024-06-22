TOKİ'den tapu müjdesi: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 29 ilde erişime açıldı
TOKİ'den 'İlk Evim Arsa' projesi kapsamında tapu müjdesi geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 29 ilde dün itibariyle arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı. Proje, yoğun ilgi görerek rekor başvuru sayısına ulaştı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
TOKİ'den ev ve arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yapılan 'İlk Evim Arsa' projesinde İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 29 ilde tapu müjdesi geldi.
TOKİ'den tapu müjdesi
TOKİ'nin uygun fiyatlı arsa ve konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için başlattığı "İlk Evim Arsa" projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Yoğun ilgi gören ve rekor başvuru sayısına ulaşan proje kapsamında, arsa teslim tarihlerinin nisan ayında netleşmesinin ardından dün de arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı.
Kampanya kapsamında 29 ilde 1 milyon altyapılı konut amaçlı arsa elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanarak inşaat yapmaya hazır hale getirildi.
29 ilde erişime açıldı
Dün itibariyle Ankara'da 100 bin İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin, Antalya'da 23 bin başta olmak üzere toplam 29 ilde hazır hale getirilen arsaların tapu tescil belgeleri erişime açıldı. Vatandaşlar kendilerine verilecek arsa tapu tescil belgesini ve tapu bilgilerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecekler.