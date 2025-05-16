TOKİ’den uygun fiyatlı konut kampanyası: Aylık 13 bin 485 TL taksitle ev sahibi olma imkanı!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. TOKİ yeni etapta 47 konutluk projenin detaylarını paylaştı.
TOKİ, konutları uygun peşinat ve uzun vadeye yayılan ödeme seçenekleriyle vatandaşların beğenisine sundu. Başvurular 12 Mayıs 2025'te başladı ve 23 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.
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Saman Mahallesi'ndeki 2. Etap TOKİ projesi kapsamında 32 adet 2+1 ve 15 adet 3+1 daire satışa çıkarılacak.
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