TOKİ'den uygun fiyatlarla konut ve iş yeri satışı!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun fiyatlarla konut ve iş yeri satışını tekrar başlattı. Bu fırsatla ev ya da iş yeri sahibi olmak isteyenler için yeni bir umut kapısı açılıyor.
TOKİ'nin sunduğu cazip fırsatlarla ilgili tüm detaylar ve vatandaşların tepkileri merak konusu. İşte TOKİ'nin konut ve iş yeri satışıyla ilgili güncel bilgiler...
Başvuru süreci ve detaylar
TOKİ, 36 ilde devam eden başvuru süreciyle konut ve iş yeri satışlarını sürdürüyor. İş yeri almak isteyenler için %15 peşinat ve 60 ay vade, konut almak isteyenler için ise %25 peşinat ve 72 ay vade seçenekleri sunuluyor. Başvurular Emlak Müzayede sitesi üzerinden alınacak ve son başvuru tarihi 30 Mayıs olarak belirlendi.
Konut ve iş yeri satış detayları
31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan açık artırmada, toplamda 36 ilde 33 konut ve 183 iş yeri satışa sunulacak. Konutlar için %25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise %15 peşinat ve 60 ay vade seçenekleri geçerli olacak. İstanbul, Ankara, Balıkesir gibi büyük şehirlerde konut satışları, diğer şehirlerde ise iş yeri satışları dikkat çekiyor.
Açık artırma detayları ve katılım
Açık artırma etkinliği 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ve Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ancak, teklifler ayrıca Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de verilebilecek. İnternet katılımı için kayıtların 30 Mayıs saat 14.00'a kadar alınacağı belirtildi.