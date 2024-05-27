TOKİ'den uygun fiyatlarla konut ve iş yeri satışı!

Konut ve iş yeri satış detayları

31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan açık artırmada, toplamda 36 ilde 33 konut ve 183 iş yeri satışa sunulacak. Konutlar için %25 peşinat ve 72 ay vade, iş yerleri için ise %15 peşinat ve 60 ay vade seçenekleri geçerli olacak. İstanbul, Ankara, Balıkesir gibi büyük şehirlerde konut satışları, diğer şehirlerde ise iş yeri satışları dikkat çekiyor.