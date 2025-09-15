TOKİ’den yüzde 25 indirim fırsatı: Başvuru tarihi ve şartları açıklandı! Peki kimler faydalanabilir?
TOKİ, konut ve iş yeri alıcılarına borçlarını peşin ödeyerek tapularını anında almak isteyenler için özel bir yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. Kampanya 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Peki, bu fırsattan kimler yararlanabilecek? İşte tüm ayrıntılar…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, geri ödemeleri süren konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim fırsatı sunan özel bir kampanya başlattı.
Konut ve iş yeri alıcıları, borçlarını peşin ödeyerek tapularını hemen almak isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Kampanyaya katılmak isteyenler, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.
PEŞİN ÖDEMELERDE YÜZDE 25 İNDİRİM
Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.