TOKİ'nin indirim kampanyasında sona gelindi! İşte başvuru şartları ve detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasında sona gelindi. Kampanyaya başvurmak için yarın son gün. İşte başvuru şartları ve detaylar...
TOKİ, ev ve iş yeri sahiplerine ödeme kolaylığı sağladı. Borcunu kapatıp tapusunu hemen almak isteyenler için başlatılan yüzde 25 indirim kampanyasında son gün yarın.
1 | 8
İndirim kampanyasından; satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılan konut ve iş yerleri için yararlanılabiliyor.
3 | 8