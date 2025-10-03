TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu

Deprem riski altındaki İstanbul’da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan Yarısı Bizden Kampanyası ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek.