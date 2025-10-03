TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
İstanbul’da TOKİ’nin hayata geçireceği “Kiralık Sosyal Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek daireler, piyasa fiyatlarının altında kiralanacak. Bu konutlardan yalnızca belirlenen şartları karşılayan vatandaşlar faydalanabilecek. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine Toplantısı’nda duyurduğu projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki yüksek kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konut erişimini kolaylaştırmak amacıyla TOKİ aracılığıyla ilk kiralık sosyal konut kampanyasını başlatacak.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
Deprem riski altındaki İstanbul’da bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir yandan Yarısı Bizden Kampanyası ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek.