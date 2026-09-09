TOKİ’nin kiralık sosyal konutlarında şartlar netleşti: İşte kira bedelleri
TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesine ilişkin merak edilen detaylar belli olmaya başladı. Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas’ın verdiği bilgilere göre, projeye başvuracak vatandaşların konutun bulunduğu ilde ikamet etmesi gerekecek. Başvuruların ardından hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. İşte detaylar...
TOKİ’nin dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasını hedefleyen kiralık sosyal konut projesinde başvuru ve kiralama şartlarına ilişkin detaylar netleşmeye başladı.
Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, projeye dair merak edilen başvuru ve kiralama koşullarını Haber Global’e değerlendirdi.
Projeye başvuracak vatandaşların, talep ettikleri konutun bulunduğu ilde ikamet ediyor olması gerekecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından konutlardan yararlanacak hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?
Projenin en dikkat çeken noktalarından biri kira fiyatları olacak. Kas'ın verdiği bilgiye göre TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki rayiç kira bedeli tespit edilecek ve bu tutarın yüzde 50'si esas alınacak. Böylece konutların piyasa fiyatının yaklaşık yarısına kiralanması hedefleniyor.