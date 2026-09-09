TOKİ’nin kiralık sosyal konutlarında şartlar netleşti: İşte kira bedelleri

KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?

Projenin en dikkat çeken noktalarından biri kira fiyatları olacak. Kas'ın verdiği bilgiye göre TOKİ konutlarının bulunduğu bölgedeki rayiç kira bedeli tespit edilecek ve bu tutarın yüzde 50'si esas alınacak. Böylece konutların piyasa fiyatının yaklaşık yarısına kiralanması hedefleniyor.