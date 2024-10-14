TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor! Peki kampanya başvurusu ne zaman, şartları neler?
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasında son haftaya girildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, son başvuru tarihi ve indirimden yararlanacak kişilerle ilgili detaylara da yer verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de yüzde 25 indirim kampanyası başlatıldığını duyurmuştu. Bu sabah da TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda detaylarını yer verildi.
BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' düzenliyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANABİLECEK
Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.