TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu TOKİ indirim kampanyasının detayları ortaya çıktı. Peki TOKİ'nin yüzde 25 indiriminden kimler yararlanacak, başvurular ne zaman başlayacaki başvuru şartları neler? İşte detaylar..
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV yayınında TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasını duyurdu.
TOKİ'NİN YÜZDE 25 İNDİRİMLİ KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; indirim kampanyası 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
22 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında yapılacak başvuruların ardından 168 bin konuta yüzde 25 indirimle sahip olacak vatandaşlar belirlenecek.