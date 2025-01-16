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  4. Toplam 545 bin lira destek: Evlilik kredisi ve çocuk desteği ne kadar? Kimler yararlanacak?

Toplam 545 bin lira destek: Evlilik kredisi ve çocuk desteği ne kadar? Kimler yararlanacak?

Aile Yılı nedeniyle devreye alınan destekler toplamda 545 bin lirayı bulacak. Hem evleneceklere, hem çocuk sahibi olacaklara destek verilecek. 3 çocuğu olana 6.500, 4 çocuğu olana 11.500 TL aylık ödeme yapılacak. Peki bu desteklerden kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Toplam 545 bin lira destek: Evlilik kredisi ve çocuk desteği ne kadar? Kimler yararlanacak? - Sayfa 1

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinden sonra bazı destekler açıklandı. Daha önce deprem bölgesinde başlayan evlilik kredisi desteği 81 ilde uygulamaya alınırken, çocuk destekleri de artırılarak 5 yıl süreye çıkartıldı. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Aile Yılı kapsamında yapılacak desteklerle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

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Toplam 545 bin lira destek: Evlilik kredisi ve çocuk desteği ne kadar? Kimler yararlanacak? - Sayfa 2

Desteklerden kimler yararlanacak?

Evlilik kredisinde gelir şartlarını yerine getiren 18-29 yaş arasında evlenecek gençler yararlanacak.

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Toplam 545 bin lira destek: Evlilik kredisi ve çocuk desteği ne kadar? Kimler yararlanacak? - Sayfa 3

Çocuk destekleri için ise herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için ödemeler yapılacak.

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Toplam 545 bin lira destek: Evlilik kredisi ve çocuk desteği ne kadar? Kimler yararlanacak? - Sayfa 4

Evlilik kredisi desteği ne kadar olacak?

Evlenecek gençlere 150 bin lira verilecek. Bu para iki yıl ödemesiz 48 ay vadede faizsiz olarak geri alınacak. Kredi kullananlar 2 yıl sonra 4 yıl boyunca ayda sadece 3.125 TL ödeyecekler.

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