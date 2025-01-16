Toplam 545 bin lira destek: Evlilik kredisi ve çocuk desteği ne kadar? Kimler yararlanacak?
Aile Yılı nedeniyle devreye alınan destekler toplamda 545 bin lirayı bulacak. Hem evleneceklere, hem çocuk sahibi olacaklara destek verilecek. 3 çocuğu olana 6.500, 4 çocuğu olana 11.500 TL aylık ödeme yapılacak. Peki bu desteklerden kimler yararlanacak? Nereye başvurulacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinden sonra bazı destekler açıklandı. Daha önce deprem bölgesinde başlayan evlilik kredisi desteği 81 ilde uygulamaya alınırken, çocuk destekleri de artırılarak 5 yıl süreye çıkartıldı. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Aile Yılı kapsamında yapılacak desteklerle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
Desteklerden kimler yararlanacak?
Evlilik kredisinde gelir şartlarını yerine getiren 18-29 yaş arasında evlenecek gençler yararlanacak.
Çocuk destekleri için ise herhangi bir şart bulunmuyor. 1 Ocak 2025 sonrası doğacak tüm çocuklar için ödemeler yapılacak.