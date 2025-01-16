Toplam 545 bin lira destek: Evlilik kredisi ve çocuk desteği ne kadar? Kimler yararlanacak?

2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesinden sonra bazı destekler açıklandı. Daha önce deprem bölgesinde başlayan evlilik kredisi desteği 81 ilde uygulamaya alınırken, çocuk destekleri de artırılarak 5 yıl süreye çıkartıldı. İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Aile Yılı kapsamında yapılacak desteklerle ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...