Toplam arz nedir? Toplam arzın belirleyici faktörleri!
Toplam arz, bir ekonomide bir yıllık dönemde üretilen tüketim amaçlı mal ve hizmetler, yatırım malları ve hizmetleri kamuya yönelik mal ve hizmetler ile ihraç edilmek üzere üretilen mal ve hizmetlerdir. Peki, toplam arzın belirleyici faktörleri nelerdir? İşte detaylar...
Toplam arz
Toplam arz, fiyat düzeyi ile arz edilen reel GSYİH
arasındaki ilişkiyi belirtir.
Toplam arz kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere ikiye ayrılır.
Kısa dönem, gerçekleşen reel GSYİH’nın tam istihdam düzeyindeki reel GSYİH’dan
sapmalar gösterebileceği bir dönemdir. Kısa dönemde fiyat düzeyi arttıkça firmalar daha fazla mal ve hizmet üretip arz edeceklerdir
Uzun dönemde fiyat düzeyi ne olursa olsun, ekonomi tam istihdam düzeyinde üretim
yapmaktadır. Diğer bir deyişle, uzun dönem toplam arz miktarı fiyat düzeyinde bağımsızdır.
Toplam arzın belirleyici faktörleri nelerdir?
Toplam arzın belirleyici faktörleri; kaynak
fiyatları, teknoloji ve beklentiledir.