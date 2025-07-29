Toplu sözleşme görüşmeleri: İşte 9 soruda kamu işçilerinin zam pazarlığı

3- HÜKÜMETİN ÖNERİSİ NE?

Hükümet, kamu işçileri için 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan üç ayrı zam teklifi sundu. İlk teklifte 2025 yılı için %16 + %8, 2026 yılı için %7 + %5 oranları önerildi. İkinci teklifte bu oranlar 2025 için %17 + %10 olarak revize edildi. Son teklif ise 2025'in ilk 6 ayı için %24 zam, sonraki dönemler için gerçekleşen enflasyon oranında artış şeklinde oldu. Ancak Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomi yönetiminin gayri resmi olarak bu artışın sürdürülemez olduğunu belirttiğini ve ikinci 6 ay için %10–11 bandında yeni teklifler sunduğunu açıkladı.