Torba Kanun teklifiyle yaşlılık, ölüm ve malullük aylıklarında büyük değişiklik! İsa Karakaş uyardı
Torba Kanun teklifiyle çalışma hayatında önemli yenilikler hayata geçiriliyor. İş Kanunu'nda kapsamlı değişikliklerin yapıldığı, yaşlılık, ölüm ve malullük aylıklarında düzenlemeler içeren Torba Kanun kabul edildiğinde kimlerin nasıl etkileneceği merak konusu. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni düzenlemelerle ilgili detayları aktardı.
Çalışma hayatına yönelik 22 maddelik "Torba Kanun" teklifi, “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adıyla Meclis’e sunuldu.
Peki, Torba Kanun’da hangi düzenlemeler yer alıyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, getirilen değişiklikleri özetledi.
Normalde çalışan her işçi, 45 saatlik çalışma süresini tamamladıktan sonra 7 gün içinde hafta tatilini kullanmak zorunda olduğunu belirten İsa Karakaş, Torba Kanun ile turizm sektöründeki yoğunluk nedeniyle çalışanlara izin günlerini daha esnek kullanma imkanı sağlanacağını açıkladı.