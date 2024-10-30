Trabzon hasır bilezik seti otomobil fiyatını solladı! Değeri 1 milyon TL'yi buluyor

Düğünlerin vazgeçilmez takısı

Yazıcı “Altının şu anda rakamsal bazda 3 bin 500 kısa vadede, uzun vadede ise 4 bin 500'i görebileceğini ön görüyorum. Trabzon'da hasır bilezik düğünlerin vazgeçilmez aracıdır. 17 ve 18 kol hasır bileziklerin gram fiyatı geçen yılla bu yılın arasında yarı yarıya bir fark oluştu. 250 bin TL'den başlayan rakamlar bugün 350-450 bin TL'den başlar duruma geldi. Bu önümüzdeki aylarda daha da yukarı gidecektir. Tarihi bir öneme sahip hasır bileziğimiz var. Gereken değeri fiyat olarak görüyor ama bu hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarına yansımıyor. Ortadoğu pazarındaki payı da yok denecek kadar az” dedi.