Trabzon hasır bilezik seti otomobil fiyatını solladı! Değeri 1 milyon TL'yi buluyor
Dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bilezik setinin fiyatı otomobil fiyatını solladı. Gram altın fiyatının yükselişiyle setlerin fiyatları 1 milyon TL’yi buluyor.
Gram altın fiyatlarındaki yükseliş takıların fiyatlarını da arttırdı. Dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği setinin fiyatı 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor.
Trabzon hasır bileziği, gram altının artışıyla birlikte geçen seneye oranla fiyatı yüzde 50 civarında artarken, neredeyse otomobil fiyatını solladı.
Gram altın arttı, set fiyatları yükseldi
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, geçen yıl 250 bin TL'den başlayan Trabzon hasır bileziği seti fiyatının gram altın fiyatının 3 bin liranın da üzerine çıkması ile bugün 350-450 bin TL'den başlar duruma geldiğini söyledi.
Düğünlerin vazgeçilmez takısı
Yazıcı “Altının şu anda rakamsal bazda 3 bin 500 kısa vadede, uzun vadede ise 4 bin 500'i görebileceğini ön görüyorum. Trabzon'da hasır bilezik düğünlerin vazgeçilmez aracıdır. 17 ve 18 kol hasır bileziklerin gram fiyatı geçen yılla bu yılın arasında yarı yarıya bir fark oluştu. 250 bin TL'den başlayan rakamlar bugün 350-450 bin TL'den başlar duruma geldi. Bu önümüzdeki aylarda daha da yukarı gidecektir. Tarihi bir öneme sahip hasır bileziğimiz var. Gereken değeri fiyat olarak görüyor ama bu hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarına yansımıyor. Ortadoğu pazarındaki payı da yok denecek kadar az” dedi.