Trafik cezalarına yeni düzenlemeler mecliste: Para cezaları katlanıyor! Hapis cezası ise yolda
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı yeni kanun teklifiyle, trafik kazası sonrası olay yerinden kaçanlara hapis cezası getirilmesi planlanıyor. Teklif, birçok trafik kuralı ihlaline uygulanan idari para cezalarının artırılmasını da öngörüyor. Düzenlemenin bu hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor.
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre, ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarına karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücüler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören bir düzenleme yapılacak.
AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu başkanlığında, trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.
Bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifle, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidilecek. Teklife göre, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.
OLAY YERİNDEN AYRILANLARA UYGULANAN CEZA
Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında olay yerinden ayrılanlara uygulanan idari para cezası 46 bin liraya çıkarılacak. Ayrıca ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.