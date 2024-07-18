Tropikal 'aşk meyvesi' üretmeye başladı, kasa kasa hasat yapıyor: Talep yoğun, kilosu 100 TL
Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 12 dönüm bahçesinin yaklaşık 8 dönümünde açık alanda çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora yetiştiren üreticinin yüzü güldü. Hasadı başlayan ve kilogramı 100 ile 125 TL arasında satılan ürüne talebin yoğun olduğu belirtildi.
4 yıl önce memleketi Hatay'dan Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen 5 çocuk babası Mustafa Akdoğan, çocuklarının desteğiyle tropik meyvelerin de olduğu 12 dönümlük örnek bir bahçe oluşturdu.
2 YIL ÖNCE DENEME AMAÇLI EKTİ
Üretici Akdoğan, bahçesinde 2 yıl önce deneme amaçlı Türkiye'de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora fidanlarından dikti.
Örnek fidelerden verim fazla, talep de iyi olunca 12 dönümün yaklaşık 8 dönümüne passiflorayı dikerek yaygınlaştırdı.
KASA KASA HASAT YAPIYOR
Açıkta diktiği üründen ciddi bir kazanç elde eden Akdoğan, her gün kasa kasa hasat yapmaya başladı.