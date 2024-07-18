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  4. Tropikal 'aşk meyvesi' üretmeye başladı, kasa kasa hasat yapıyor: Talep yoğun, kilosu 100 TL

Tropikal 'aşk meyvesi' üretmeye başladı, kasa kasa hasat yapıyor: Talep yoğun, kilosu 100 TL

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 12 dönüm bahçesinin yaklaşık 8 dönümünde açık alanda çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora yetiştiren üreticinin yüzü güldü. Hasadı başlayan ve kilogramı 100 ile 125 TL arasında satılan ürüne talebin yoğun olduğu belirtildi.

Tropikal 'aşk meyvesi' üretmeye başladı, kasa kasa hasat yapıyor: Talep yoğun, kilosu 100 TL - Sayfa 1

4 yıl önce memleketi Hatay'dan Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen 5 çocuk babası Mustafa Akdoğan, çocuklarının desteğiyle tropik meyvelerin de olduğu 12 dönümlük örnek bir bahçe oluşturdu.

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Tropikal 'aşk meyvesi' üretmeye başladı, kasa kasa hasat yapıyor: Talep yoğun, kilosu 100 TL - Sayfa 2

2 YIL ÖNCE DENEME AMAÇLI EKTİ

Üretici Akdoğan, bahçesinde 2 yıl önce deneme amaçlı Türkiye'de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora fidanlarından dikti.

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Tropikal 'aşk meyvesi' üretmeye başladı, kasa kasa hasat yapıyor: Talep yoğun, kilosu 100 TL - Sayfa 3

Örnek fidelerden verim fazla, talep de iyi olunca 12 dönümün yaklaşık 8 dönümüne passiflorayı dikerek yaygınlaştırdı.

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Tropikal 'aşk meyvesi' üretmeye başladı, kasa kasa hasat yapıyor: Talep yoğun, kilosu 100 TL - Sayfa 4

KASA KASA HASAT YAPIYOR

Açıkta diktiği üründen ciddi bir kazanç elde eden Akdoğan, her gün kasa kasa hasat yapmaya başladı.

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