İslam Memiş'ten altın, dolar, euroda yeni tahminler! Trump Putin görüşmesi piyasaları nasıl etkiler?
İslam Memiş, Trump ile Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından piyasaların temkinli iyimserlik içinde olduğunu söyleyerek, görüşmenin piyasaları ne yönde etkileyeceğini değerlendirdi.
Açıklamaları ile dikkat çeken İslam Memiş Alaska görüşmesinin ardından euro, dolar, altın, gümüş, bitcoin piyasasında ve borsadaki beklentilerini takipçileri ile paylaştı.
İslam Memiş, Trump ve Putin arasında gerçekleşen görüşmeye dikkat çekerek, bu temasın piyasalarda iyimserliğin fiyatlanmasını sağladığını söyledi. Barış veya ateşkes ihtimalinin artmasıyla yatırımcıların daha cesur adımlar atabileceğini ifade etti.
İslam Memiş 'alım mı yapayım satış mı yapayım?' diye düşünen küçük yatırımcıların aklına takılan sorulara yanıt verdi.
İslam Memiş, Trump ile Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından piyasaların temkinli iyimserlik içinde olduğunu ifade etti. “Toplantıda savaş ya da barış adına net bir karar çıkmadı ama olumlu bir görüşme yapıldı” diyen Memiş, bu gelişmenin piyasaları yakından ilgilendirdiğini söyledi.