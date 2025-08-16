İslam Memiş'ten altın, dolar, euroda yeni tahminler! Trump Putin görüşmesi piyasaları nasıl etkiler?

İslam Memiş, Trump ile Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından piyasaların temkinli iyimserlik içinde olduğunu ifade etti. “Toplantıda savaş ya da barış adına net bir karar çıkmadı ama olumlu bir görüşme yapıldı” diyen Memiş, bu gelişmenin piyasaları yakından ilgilendirdiğini söyledi.