Trump’ın maaşı ne kadar olacak? İşte dünyada en çok kazanan liderler
Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın yıllık maaşı belli oldu. Trump Beyaz Saray’dan yüzbinlerde dolar alacak. Dünyanın en yüksek maaş alan lideri ise Singapur Başbakanı Lawrence Wong oldu. Peki, Trump’ın maaşı ne kadar olacak? İşte dünyada en çok kazanan liderler ve maaşları…
ABD Başkanı Donald Trump’ın ne kadar maaş alacağı ise netleşti. Servetiyle dünya basınının gündeminde olan Trump’ın kazancı ve serveti dudak uçuklatıyor.
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Trump’ın maaşı ne kadar olacak?
Beyaz Saray'da yıllık kazanacağı tutar 400 bin dolar olacak. Trump'ın aylık maaşı aylık 33 bin 333 dolara denk geliyor.
İşte dünyada en çok kazanan liderler
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