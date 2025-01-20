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Trump’ın maaşı ne kadar olacak? İşte dünyada en çok kazanan liderler

Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın yıllık maaşı belli oldu. Trump Beyaz Saray’dan yüzbinlerde dolar alacak. Dünyanın en yüksek maaş alan lideri ise Singapur Başbakanı Lawrence Wong oldu. Peki, Trump’ın maaşı ne kadar olacak? İşte dünyada en çok kazanan liderler ve maaşları…

Trump’ın maaşı ne kadar olacak? İşte dünyada en çok kazanan liderler - Sayfa 1

ABD Başkanı Donald Trump’ın ne kadar maaş alacağı ise netleşti. Servetiyle dünya basınının gündeminde olan Trump’ın kazancı ve serveti dudak uçuklatıyor.

 

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Trump’ın maaşı ne kadar olacak? İşte dünyada en çok kazanan liderler - Sayfa 2

Trump’ın maaşı ne kadar olacak?

Beyaz Saray'da yıllık kazanacağı tutar 400 bin dolar olacak. Trump'ın aylık maaşı aylık 33 bin 333 dolara denk geliyor.

İşte dünyada en çok kazanan liderler

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Trump’ın maaşı ne kadar olacak? İşte dünyada en çok kazanan liderler - Sayfa 3

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu

Yıllık maaşı: 568 bin dolar

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Trump’ın maaşı ne kadar olacak? İşte dünyada en çok kazanan liderler - Sayfa 4

İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter

Yıllık maaşı: 531 bin dolar

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