TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ve yoksul ilçeleri

Türkiye'de hanehalklarının yüzde 1,1'i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer aldı.

Sosyoekonomik seviye gruplarına göre, Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11'i üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.