TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en zengin ve yoksul ilçeleri
Türkiye İstatistik Kurumu Sosyoekonomik Seviye çalışmasını yayımladı. 2023 yılına ait çalışmada en düşük sosyoekonomik seviye Çamoluk'ta en üst seviye ise Çankaya'da oluştu.
Türkiye'de hanehalklarının yüzde 1,1'i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer aldı.
Sosyoekonomik seviye gruplarına göre, Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11'i üst seviyede, yüzde 16,4'ü üst altı seviyede, yüzde 19,7'si üst orta seviyede, yüzde 16,5'i alt orta seviyede, yüzde 18,6'sı alt seviyede, yüzde 16,7'si ise en alt seviyede yer aldı.
İllere göre incelendiğinde, Ankara'daki hanehalklarının yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst seviyede, yüzde 20'nin üst altı seviyede, yüzde 17,5'inin üst orta seviyede, yüzde 17,4'ünün alt orta seviyede, yüzde 14'ü alt seviyede, yüzde 12,2'sinin ise en alt seviyede yer aldığı görüldü.
İstanbul'daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre dağılımına bakıldığında, yüzde 2,4'ünün en üst seviyede, yüzde 16,4'ünün üst seviyede yüzde 19'unun üst altı seviyede, yüzde 18,6'sının üst orta seviyede, yüzde 17,2'sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8'inin alt seviyede, yüzde 12,6'sının en alt seviyede bulunduğu görüldü.