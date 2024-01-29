TÜİK istatistikleri: Türkiye'de 2023'te gelir eşitsizliği daha da arttı
TÜİK'in 2023 istatistiklerine göre, gelir eşitsizliğini ölçen Gini katsayısı 0,433 seviyesine yükseldi. Türkiye'de toplumun en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik bölümünün elde ettiği payın en düşük gelir elde eden yüzde 20'ye oranı 7,9'dan 8,4'e çıktı. Rakamlara göre, en düşük gelir Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de; gelir eşitsizliği en az Zonguldak, Karabük ve Bartın'da.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Gelir Dağılımı İstatistikleri’ni açıkladı.
İstatistiklere göre en yüksek eş değer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 49,8'e çıkarken, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 5,9 oldu.
Gini katsayısı 0,433 olarak tahmin edildi
En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,018 puan artış ile 0,433 olarak tahmin edildi.
Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,520, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,445 olarak tahmin edildi.
Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eder.