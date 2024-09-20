TÜİK verileri açıkladı: Türkiye’nin en zengin ili belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin en zengin illerini açıkladı. İl bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerine dayanan raporda, en üst sıralardaki şehirler dikkat çekti. Peki, listenin başında hangi il bulunuyor? İşte, il il zengin şehirler sıralaması…
Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin en zengin illerini açıkladı. İl bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla istatistikleri göz önüne alınarak hazırlanan raporda ilk sıralardaki il dikkat çekti.
Türkiye'nin en zengin şehirleri şu şekilde sıralandı:
1 | 11
10-ANTALYA
2 | 11
9-BURSA
3 | 11
8-YALOVA
4 | 11