TÜİK verileri ortaya çıkardı: En zengin yüzde 20'nin kazancı fırladı, harcaması zirve yaptı

Öyle ki enflasyon ile bir yandan geliri, bir yandan serveti artan zenginler artan refah seviyelerini fırsat bilip harcama gazına sonuna kadar bastı. Buna karşın doğal olarak toplumun diğer kesimleri özellikle de orta direk nominal olarak öyle görünse de reel anlamda enflasyona karşı kazanamadı ve dolayısıyla harcayamadı.