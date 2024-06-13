TÜİK verileri ortaya çıkardı: En zengin yüzde 20'nin kazancı fırladı, harcaması zirve yaptı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler, Türkiye'de pandemi sonrası uygulanan ekonomi politikalarının gelir dağılımını ne kadar bozduğunu net bir şekilde gösterdi. Verilere göre en zengin yüzde 20'nin tüketimden aldığı pay pandemi öncesi yüzde 43.5'ken bu rakam yüzde 48'e yükseldi. Buna karşılık ortadireğin harcamasında dramatik bir düşüş var.
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre pandeminin ardından uygulanan düşük faiz politikası enflasyonu patlatırken bu durumdan zenginlerin olağanüstü karlı çıktığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile ortaya çıktı.
Öyle ki enflasyon ile bir yandan geliri, bir yandan serveti artan zenginler artan refah seviyelerini fırsat bilip harcama gazına sonuna kadar bastı. Buna karşın doğal olarak toplumun diğer kesimleri özellikle de orta direk nominal olarak öyle görünse de reel anlamda enflasyona karşı kazanamadı ve dolayısıyla harcayamadı.
3 YILDA 4.5 PUANLIK REFAH
TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2023 yılı sonuçları böylece Türkiye'de pandemi sonrası uygulanan ekonomi politikalarının gelir dağılımını ne kadar bozduğunu net bir şekilde ortaya koydu.
Verilere göre en zengin yüzde 20'nin tüketim harcamalarından aldığı pay pandemi öncesi yüzde 43.5'ken bu rakam yüzde 48'e fırladı. Buna karşılık orta direğin harcaması dramatik şekilde düştü. En fakir yüzde 20 pandemi öncesi toplam harcamaların yüzde 6,8'ini yaparken rakam önce 6'ya ardından 5.6'ya indi. Tam ortadaki yüzde 20'lik kesimin harcamadan aldığı pay 15.9'ken bu rakam da 3 yılda 1 puan gerileyerek 14.8'e indi. Zenginlerin dışındaki tüm kesimlerin harcama payı 1'er puanın üstünde gerileme kaydetti. Onların yerine tabii ki zenginler harcadı.