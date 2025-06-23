Tüketici cayma hakkı 30 güne çıkıyor! Peki hangi ürünler kapsamda, tüketicinin hakları neler?
30 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte doğrudan satış yoluyla alınan ürünlerde tüketicinin cayma hakkı süresi 14 günden 30 güne çıkarılıyor. Peki bu değişiklik hangi ürünleri kapsıyor? Tüketiciler yeni haklarından nasıl faydalanabilecek? İşte düzenlemeye dair tüm ayrıntılar...
Tüketicilerin doğrudan satış yöntemiyle aldıkları ürünlerde cayma süresini 30 güne çıkaran yeni düzenleme, 30 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Görüşe sunulan taslak düzenlemeye göre, mevcut 14 günlük cayma süresi 30 güne uzatılırken, tüketicilerin hak kaybı yaşamamaları adına uymaları gereken önemli kurallar da getiriliyor.
HANGİ ÜRÜNLER KANUN KAPSAMINDA DEĞİL?
Yeni kanuna göre, tüketici cayma süresi içinde bozulma ve arızadan sorumlu olmayacak. Tüketicinin isteğine göre üretilen, çabuk bozulabilen, son kullanma tarihi geçebilecek mallar ve bilgisayar sarf malzemelerinde cayma hakkı kullanılamayacak.