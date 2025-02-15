Tüketici kredilerinde limit değişti: İşte 125 bin ve 250 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İhtiyaç Kredisi limitlerinde güncelleme yaptı. Düzenlemenin ardından tüketiciler ‘en uygun ihtiyaç kredisi’ aramalarını hızlandırdı. Peki bankalarda ihtiyaç kredisi için en uygun oran ne? 125 bin TL’nin 36 ay ve 250 bin TL’nin 24 ay vadede aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar oldu? İşte detaylar...
Son yıllarda gelir düzeyinde ve harcamalarda yaşanan artışa paralel olarak tüketicilerin de ihtiyaç kredisi taleplerinde limit artışı beklentisi yükselmişti. Kredi limitlerine ilişkin 9 Haziran 2022'de hayata geçirilen düzenlemeye göre; 36 ay vade için üst limit 50 bin TL ve 24 ay vade için 100 bin lira ile sınırlandırılmıştı.
BDDK'DAN GÜNCELLEME GELDİ: YENİ LİMİTLER BELİRLENDİ
Makroekonomik istikrar için devreye alınan bu tedbirlerle ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yeni düzenleme yapıldı. Buna göre;
-36 ay vadeli kredilerin limiti 125 bin TL’ye yükseldi.
-24 ay vadeli kredi limiti de 125 bin TL-250 bin TL aralığına çıkarıldı.
Vade sınırlamasındaki parasal tutarların, makroekonomik veriler de dikkate alınarak güncellendiğine dikkat çekildi.
TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SON DURUM NE?
BDDK tarafından açıklanan son verilere bakıldığında ise; ihtiyaç kredilerinde artış eğiliminin devam ettiği görülüyor. Bu yılın ilk haftasında 1 trilyon 431 milyar lira olan ihtiyaç kredilerinin büyüklüğü, 7 Şubat ile sona eren haftada 1 trilyon 470 milyar liraya kadar yükseldi. Bu kredilerin toplam tüketici kredileri arasındaki payı yüzde 71,16 olarak gerçekleşti.