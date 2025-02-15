Tüketici kredilerinde limit değişti: İşte 125 bin ve 250 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi

BDDK'DAN GÜNCELLEME GELDİ: YENİ LİMİTLER BELİRLENDİ

Makroekonomik istikrar için devreye alınan bu tedbirlerle ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yeni düzenleme yapıldı. Buna göre;

-36 ay vadeli kredilerin limiti 125 bin TL’ye yükseldi.

-24 ay vadeli kredi limiti de 125 bin TL-250 bin TL aralığına çıkarıldı.

Vade sınırlamasındaki parasal tutarların, makroekonomik veriler de dikkate alınarak güncellendiğine dikkat çekildi.