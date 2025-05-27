Tüketici kredisi faiz oranında düşüş: 100 bin TL'nin 12, 24, 36 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?

Tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre; 16 Mayıs ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1,626 trilyon TL olarak gerçekleşti. Önceki hafta söz konusu hacim 1,629 trilyon TL civarındaydı.