Tüketici kredisi faiz oranında düşüş: 100 bin TL'nin 12, 24, 36 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre geçen hafta ihtiyaç kredisi hacmi 3 milyar TL geriledi. Tüketiciler, yüksek faizli kredilere rağbet göstermeyince bankalar da faiz oranlarında indirime gitti. Geçen hafta 12 ay vadede yüzde 3,89 olan en düşük faiz oranı bu hafta yüzde 3,50’ye geriledi. Peki 12, 24 ve 36 ay vadeli en düşük tüketici kredisi faiz oranlarını hangi bankalar sunuyor? 100 bin TL kredinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Tüketicilerin en çok tercih ettiği ihtiyaç kredilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre; 16 Mayıs ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1,626 trilyon TL olarak gerçekleşti. Önceki hafta söz konusu hacim 1,629 trilyon TL civarındaydı.
4 HAFTA SONRA TEKRAR DÜŞÜŞ
Böylece ihtiyaç kredisi hacminde 4 hafta sonra tekrar düşüş gözlemlendi. Bu düşüş, bankalar tarafından daha yüksek faiz oranlarının devreye alınmasının ardından geldi.
EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan tekliflere bakıldığında tüketicilerin frene basarak kredi talebini düşürmesinin ardından ihtiyaç kredisi oranlarında da bir miktar indirim olduğu dikkat çekiyor.