Tüketiciler frene bastı: En düşük konut, taşıt, ihtiyaç kredisini hangi bankalar veriyor?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 15 Ağustos ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 8 milyar TL geriledi ve 2 trilyon 446 milyar 412 milyon TL oldu. Konut kredisi hacminde artış sürerken, ihtiyaç ve taşıt kredisinde düşüş yaşandı. Tüketiciler “daha düşük faiz” beklentisiyle beklemeyi seçti. Peki bu hafta en ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'lik konut, 300 bin TL'lik taşıt ve 125 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin geri ödeme tabloları nasıl? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesi ve enflasyonda düşüş trendinin sürmesiyle birlikte tüketici kredisi faiz oranlarında da gevşeme devam ediyor. Bu süreçte kredi hacminde de yükseliş gözlendi. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son veriler tüketicinin kredide “frene basıp, beklemeye geçtiğini” ortaya koydu.
KREDİ HACMİNDE 8 MİLYAR LİRALIK DÜŞÜŞ
15 Ağustos ile sona eren haftada TL cinsinden tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 446 milyar 412 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftada ise kredi hacmi 2 trilyon 454 milyar 318 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece 1 haftalık süreçte kredi hacminde yaklaşık 8 milyar liralık bir düşüş yaşandı.
EN UCUZ KONUT KREDİLERİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Tüketici kredileri arasında yer alan konut kredilerinde ise geçen hafta 2,6 milyar liralık artış yaşandı ve toplam konut kredisi hacmi 601 milyar 201 milyon TL oldu.