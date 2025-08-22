Tüketiciler frene bastı: En düşük konut, taşıt, ihtiyaç kredisini hangi bankalar veriyor?

KREDİ HACMİNDE 8 MİLYAR LİRALIK DÜŞÜŞ

15 Ağustos ile sona eren haftada TL cinsinden tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 446 milyar 412 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftada ise kredi hacmi 2 trilyon 454 milyar 318 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece 1 haftalık süreçte kredi hacminde yaklaşık 8 milyar liralık bir düşüş yaşandı.