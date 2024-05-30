Tüketim alışkanlığı yavaşlıyor mu? Müşteriler mağaza geziyor, alışveriş yapmıyor
İç talepte yaşanan daralma, bazı sektörlerde üretime yansıdı. Perakendeciler, mağaza ziyaretlerinin devam ettiğini ancak alışveriş oranlarında düşüş yaşandığını söyledi.
Enflasyonla mücadele kapsamında başta kredi kartları olmak üzere tüketimi kısmaya dönük tedbirler ve vatandaşın düşen alım gücü, iç talepte daralmayı hızlandırdı. Tüketici alışverişlerde sadece düşük fiyatlı ve kampanyalı ürünlere yönelmeye başlarken, AVM ve mağaza ziyaretlerinin alışverişe dönme oranının da düştüğü belirtildi.
Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Perakende Günleri’nde konuşan Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, marttan bu yana satın alma gücü düşen tüketicinin küçük montanlı alışverişlere yöneldiğini kaydetti.
Şapkacı, “Bir tarafta kuyum diğer tarafta kozmetik gibi hobi gibi kategorilerde yüzde 100’lere varan artışlar yaşandı. Ramazan ayında ziyaretçi sayısı yüzde 50 artmasına rağmen, bu satışlara yüzde 35 civarında yansıdı. Önümüzdeki dönemde turist sayılarının alışverişlere nasıl yansıyacağı önemli” dedi.
Sektörde fiyatlama davranışlarının bozulduğunu aktaran Şapkacı, enflasyonun arkasına saklanarak yüksek zamların yapıldığını söyledi.
2024’e iyi başlamadık
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe ise “2024’e iyi başlamadık, iyi de devam etmiyor. En büyük sorun iç talepteki daralma emareleri. Ek taksitler kaldırılınca mobilya, beyaz eşya gibi yüksek tutarlı alışverişler olumlu etkilenmedi bu durumdan.