Tüketim alışkanlığı yavaşlıyor mu? Müşteriler mağaza geziyor, alışveriş yapmıyor

Enflasyonla mücadele kapsamında başta kredi kartları olmak üzere tüketimi kısmaya dönük tedbirler ve vatandaşın düşen alım gücü, iç talepte daralmayı hızlandırdı. Tüketici alışverişlerde sadece düşük fiyatlı ve kampanyalı ürünlere yönelmeye başlarken, AVM ve mağaza ziyaretlerinin alışverişe dönme oranının da düştüğü belirtildi.