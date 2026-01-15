Tüm emekli maaşları değişecek! Uzman isim maaş sistemindeki değişiklik açıklamasını açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşlarına ilişkin uygulamayı kapsamlı bir düzenlemeyle yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, planlanan sistemde prim gün sayısının belirleyici unsur olacağını belirterek, daha az prim yatıranlarla daha fazla prim ödeyenler arasındaki maaş farkının daha adil hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde, emekli maaşı sisteminde geniş kapsamlı bir değişiklik sürecine girildiğini açıkladı.
En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının ardından, prim gün sayılarındaki farklılıkların maaşlara daha net şekilde yansıtılması için yeni bir düzenleme çalışması başlatıldı.
En düşük emekli maaşı kapsamında 5 milyon kişi var
Murat Bal, en düşük emekli aylığı uygulamasının ilk kez 2019 yılında 1.000 lira olarak başladığını hatırlatarak, "En düşük emekli aylığı, özellikle 2008’den sonra aylık bağlama oranlarının düşmesiyle çok düşük kök ücretler bağlanmaya başlanması nedeniyle ortaya çıktı. Yaşam şartlarının iyileştirilmesi için hükümet böyle bir karar aldı ve tüm emeklilerde en azından belli bir seviye yakalandı" ifadelerini kullandı.