Tüm emekli maaşları değişecek! Uzman isim maaş sistemindeki değişiklik açıklamasını açıkladı

En düşük emekli maaşı kapsamında 5 milyon kişi var

Murat Bal, en düşük emekli aylığı uygulamasının ilk kez 2019 yılında 1.000 lira olarak başladığını hatırlatarak, "En düşük emekli aylığı, özellikle 2008’den sonra aylık bağlama oranlarının düşmesiyle çok düşük kök ücretler bağlanmaya başlanması nedeniyle ortaya çıktı. Yaşam şartlarının iyileştirilmesi için hükümet böyle bir karar aldı ve tüm emeklilerde en azından belli bir seviye yakalandı" ifadelerini kullandı.