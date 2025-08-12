Tüm gözler bu hissedeydi: 1 günde 1,2 milyar TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler...

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem günü olan 12 Ağustos Salı günü, BİST100 endeksi yüzde 0,76 düşüşle 10.954,50 puandan kapanış yaptı. Gün boyu gerçekleşen aktif alış ve satış işlemlerine bakıldığında, BİST100 endeksinde aktif fark -3.299.002.000 TL olarak kaydedildi. BİST30 endeksinde ise aktif fark -2.083.987.000 TL seviyesinde gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise -7.364.103.000 TL oldu.

İşte en çok para girişinin olduğu hisseler...