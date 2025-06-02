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  4. Tüm gözler bu hissedeydi: 1 günde 584 milyon TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler...

Tüm gözler bu hissedeydi: 1 günde 584 milyon TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler...

Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların en çok alım satım yaptığı hisseler belli olurken, zirvedeki hisseye bugün 584 milyon TL para girişi oldu.

Tüm gözler bu hissedeydi: 1 günde 584 milyon TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler... - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 2 Haziran Pazartesi günü BİST100 endeksi günü %0,12 düşüşle 9008,87 puandan tamamlarken, endeksteki aktif alış-satış işlemlerinde +773 milyon 41 bin TL’lik aktif fark oluştu. BİST30 endeksinde bu rakam +1 milyar 233 milyon 876 bin TL oldu.

Ancak tüm hisseleri kapsayan toplam aktif işlem farkı -959 milyon 398 bin TL olarak gerçekleşti.

İşte pazartesi günü para çıkışının en yüksek olduğu hisseler...

1 | 21
Tüm gözler bu hissedeydi: 1 günde 584 milyon TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler... - Sayfa 2

10 - Alarko Holding A.Ş. (ALARK)
Aktif fark: -98 milyon 638 bin TL

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Tüm gözler bu hissedeydi: 1 günde 584 milyon TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler... - Sayfa 3

9 - 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)
Aktif fark: -101 milyon 241 bin TL

3 | 21
Tüm gözler bu hissedeydi: 1 günde 584 milyon TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler... - Sayfa 4

8 - Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Aktif fark: -106 milyon 550 bin TL

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