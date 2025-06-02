Tüm gözler bu hissedeydi: 1 günde 584 milyon TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler...

Borsa İstanbul'da 2 Haziran Pazartesi günü BİST100 endeksi günü %0,12 düşüşle 9008,87 puandan tamamlarken, endeksteki aktif alış-satış işlemlerinde +773 milyon 41 bin TL’lik aktif fark oluştu. BİST30 endeksinde bu rakam +1 milyar 233 milyon 876 bin TL oldu.

Ancak tüm hisseleri kapsayan toplam aktif işlem farkı -959 milyon 398 bin TL olarak gerçekleşti.

İşte pazartesi günü para çıkışının en yüksek olduğu hisseler...