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  4. Tüm gözler bu hisselerdeydi: 1 günde 1,9 milyar TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler...

Tüm gözler bu hisselerdeydi: 1 günde 1,9 milyar TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler...

Borsa İstanbul'da haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu.

Tüm gözler bu hisselerdeydi: 1 günde 1,9 milyar TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler... - Sayfa 1

Borsada çarşamba günkü yükselişin ardından, perşembe günü de alım ağırlıklı işlemler etkili oldu ve BİST100 endeksi günü %1,61 artışla 10.331,31 puandan tamamladı. 10 Temmuz tarihinde BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +3 milyar 122 milyon TL, BİST30 endeksinde ise +3 milyar 569 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm hisseler genelinde aktif işlem farkı +1 milyar 915 milyon TL seviyesinde oldu.

İşte para çıkışının en yüksek olduğu hisseler...

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Tüm gözler bu hisselerdeydi: 1 günde 1,9 milyar TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler... - Sayfa 2

10 - QUA Granite (QUAGR)
Aktif Fark: -92.928.000 TL

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Tüm gözler bu hisselerdeydi: 1 günde 1,9 milyar TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler... - Sayfa 3

9 - Turkcell (TCELL)
Aktif Fark: -124.345.000 TL

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Tüm gözler bu hisselerdeydi: 1 günde 1,9 milyar TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler... - Sayfa 4

8 - VakıfBank (VAKBN)
Aktif Fark: -136.215.000 TL

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