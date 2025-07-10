Tüm gözler bu hisselerdeydi: 1 günde 1,9 milyar TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler...
Borsa İstanbul'da haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcıların en çok alım satım yaptığı hisseler belli oldu.
Borsada çarşamba günkü yükselişin ardından, perşembe günü de alım ağırlıklı işlemler etkili oldu ve BİST100 endeksi günü %1,61 artışla 10.331,31 puandan tamamladı. 10 Temmuz tarihinde BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +3 milyar 122 milyon TL, BİST30 endeksinde ise +3 milyar 569 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm hisseler genelinde aktif işlem farkı +1 milyar 915 milyon TL seviyesinde oldu.
İşte para çıkışının en yüksek olduğu hisseler...