Tüm gözler bu hisselerdeydi: 1 günde 1,9 milyar TL girdi! İşte en fazla alım-satım olan hisseler...

Borsada çarşamba günkü yükselişin ardından, perşembe günü de alım ağırlıklı işlemler etkili oldu ve BİST100 endeksi günü %1,61 artışla 10.331,31 puandan tamamladı. 10 Temmuz tarihinde BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +3 milyar 122 milyon TL, BİST30 endeksinde ise +3 milyar 569 milyon TL olarak gerçekleşti. Tüm hisseler genelinde aktif işlem farkı +1 milyar 915 milyon TL seviyesinde oldu.

İşte para çıkışının en yüksek olduğu hisseler...