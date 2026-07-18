Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Tahliye taahhütnamesi hakkında Yargıtay'dan emsal karar

Kiracı icra takibine itiraz etti

Manavgat'ta kiralanan bir iş yerine ilişkin anlaşmazlık yargıya taşındı. İş yeri sahibinin, kiracı şirket tarafından 23 Kasım 2022'de düzenlenen ve taşınmazın 28 Eylül 2023 tarihinde boşaltılacağını içeren tahliye taahhütnamesine dayanarak başlattığı icra takibine kiracı itiraz etti. Bunun üzerine kiraya veren, itirazın kaldırılması ve iş yerinin tahliye edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.