Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Tahliye taahhütnamesi hakkında Yargıtay'dan emsal karar
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklara ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi. Kararda tahliye taahhüdünün geçerliliği için gerekli şartlar hatırlatılırken, kiracı ve ev sahibi arasında imzalanan tahliye taahhütnamesinin geçersiz sayılma nedenlerine bir tane daha eklendi.
Yargıtay'ın karara göre, tahliye taahhütnamesinin ardından taraflar arasında yeni bir kira sözleşmesi imzalanması halinde kira ilişkisinin yenileneceğine ve önceki tahliye taahhütnamesinin hükümsüz kalacağına hükmedildi.
Resmi Gazete'nin 18 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan kararda, tahliye taahhütnamesinin ardından yeni bir kira sözleşmesi imzalanması halinde kira ilişkisinin yenilenmiş sayılacağına ve önceki tahliye taahhütnamesinin geçersiz olacağını karar verildi.
Kiracı icra takibine itiraz etti
Manavgat'ta kiralanan bir iş yerine ilişkin anlaşmazlık yargıya taşındı. İş yeri sahibinin, kiracı şirket tarafından 23 Kasım 2022'de düzenlenen ve taşınmazın 28 Eylül 2023 tarihinde boşaltılacağını içeren tahliye taahhütnamesine dayanarak başlattığı icra takibine kiracı itiraz etti. Bunun üzerine kiraya veren, itirazın kaldırılması ve iş yerinin tahliye edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.