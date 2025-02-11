Tüm servetleri buhar oldu! İşte bir gecede her şeyini kaybeden 8 milyarder
Çoğunlukla iş dünyasında başarı öyküleri anlatılır. Oysa tarih büyük çöküşlerle doludur. Bu büyük kayıplara dair bilgiler, en zengin iş insanlarının bile finansal felaketler yaşayabildiğini kanıtlıyor. Dolandırıcılık, riskli yatırımlar veya ekonomik krizler nedeniyle bu milyarderler bir gecede servetlerini kaybettiler. İşte hem girişimciler hem de iş insanları için önemli bilgiler içeren bir gecede tüm varlığını kaybetmiş 8 milyarderin yaşam öyküsü...
8. Vijay Mallya
Bir zamanlar Hindistan'ın en zengin içki baronu ve Kingfisher Airlines’ın sahibi olan Vijay Mallya, havayolunun 1 milyar doların üzerinde borçlanması ile krizin içine düştü.
Mallya, Hindistan bankalarına borçlarını ödeyemedi, nakit akışında yaşadığı kriz sonrası ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Tüm servetini kaybetti.
7. Björgólfur Guðmundsson
Milyarder eski bir futbolcu olan Bjorgolfur Gudmundsson, 2008 İzlanda bankacılık krizinden sonra servetini kaybetti. İçecek endüstrisine, West Ham United ve Landsbanki'ye büyük yatırımlar yapan iş insanı, finansal krizde bankasını kaybetti.
Yasal birçok sorun yaşayan iş insanı, 2009 yılına gelindiğinde borçlarını ödeyemeyerek iflas etti. 3,5 milyar dolarlık servetini ve bir zamanlar onu İzlanda'nın en zengin insanlarından biri yapan mal varlığını kaybetti.
6. Elizabeth Holmes
Bir zamanlar ünlü bir Silikon Vadisi girişimcisi olan Elizabeth Holmes, Theranos'la yaptığı hileli işlemler nedeniyle her şeyini kaybetti. Kan testinde devrim yaratacağına söz veren şirketi, yatırımcıları ve hastaları yanıltarak bir dizi yasal krize yol açtı.
9 milyar dolarlık şirketi, yüksek profilli destekçilerine rağmen ayakta kalamadı. Holmes, dolandırıcılık ve komplodan mahkum edildi. 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
5. Bernard Madoff
Tarihteki en büyük ponzi sahtekarlığının baş aktörü Bernie Madoff, yatırımcıların tahminen 65 milyar dolarını dolandırdı. Madoff, onlarca yıl ponzi sistemindeki müşterilerine ödeme yapmak ve lüks yaşam tarzını finanse etmek için yeni yatırımcıların parasını kullanarak yüksek getiri sözü verdi.
Plan, Madoff'un para çekme taleplerini karşılayamadığı 2008 mali krizi sırasında çöktü. 2009 yılında Madoff 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Madoff 2021'de hapishanede öldü.