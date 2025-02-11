Tüm servetleri buhar oldu! İşte bir gecede her şeyini kaybeden 8 milyarder

6. Elizabeth Holmes

Bir zamanlar ünlü bir Silikon Vadisi girişimcisi olan Elizabeth Holmes, Theranos'la yaptığı hileli işlemler nedeniyle her şeyini kaybetti. Kan testinde devrim yaratacağına söz veren şirketi, yatırımcıları ve hastaları yanıltarak bir dizi yasal krize yol açtı.

9 milyar dolarlık şirketi, yüksek profilli destekçilerine rağmen ayakta kalamadı. Holmes, dolandırıcılık ve komplodan mahkum edildi. 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.