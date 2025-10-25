Tüm yatırım araçlarını solladı, zirveye oturdu! En çok gümüş üreten 15 ülke belli oldu...
Son birkaç yıldır yatırımcıların gözdesi haline gelen gümüş, bu sene altın başta olmak üzere pek çok yatırım aracını geride bırakarak güçlü bir yükseliş trendine girdi. Enerji dönüşümü ve yüksek teknoloji sektörlerinden gelen talep, fiyatlardaki ivmeyi destekliyor.
Dünyanın en değerli metallerinden biri olarak öne çıkan gümüş, 2025 senesinde global pazarda dikkat çekici bir ivme kazandı. Güneş enerjisi panelleri, elektrikli araçlar, elektronik ve yarı iletken endüstrilerinde artan kullanım, metalin stratejik önemini her zamankinden daha görünür hale getirdi. Arz-talep dengesizlikleri ve altına kıyasla daha ulaşılabilir fiyatı da yatırımcı ilgisini artırırken, “gümüş en çok hangi ülkelerde üretiliyor?” sorusu yeniden gündemde. İşte en çok gümüş üreten 15 ülke: