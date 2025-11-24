Tüm yatırımcılar ters köşe oldu; Son 1 yılda arsaların en çok kazandığı 10 il herkesi şaşırttı

Gayrimenkul veri analizi mecrası Endeksa, 2025 yılına ait arsa fiyat artış raporunu duyurdu. Türkiye çapında arsalar ortalama %35’i aşan bir değer kazancıyla yatırımcısının yüzünü güldürdü. Fakat tablo ülke genelinde benzer değil. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde artış enflasyonun altında kalırken, asıl sıçrama Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yaşandı. Bölgedeki altyapı yatırımları, yeni sanayi alanları ve ulaşım projeleri talebi hızla yukarı çekerek fiyatları rekora taşıdı.