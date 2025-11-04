Tüpraş, Otokar, Tofaş, Oyak için beklentiler değişti! Aracı kurumlar hedef fiyatları açıkladı
Borsada işlem gören yatırımcıların gözde şirketleri arasında yer alan Tüpraş, Otokar, Tofaş, Oyak için aracı kurumlar yeni tahminlerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde BIST 100 endeksi yüzde 1,32 düşüşle 10.914,10 puandan kapanış yaptı. Günün öne çıkan gelişmelerinden biri olarak, aracı kurumlar 5 farklı hisse için toplam 18 adet hedef fiyat tahmini içeren yeni analiz raporlarını yayımladı.
İşte açıklanan hedef fiyatlar...
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC)
GCM Yatırım, 36,16 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Marbaş Menkul Değerler, 31,85 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 34,01 TL
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
Alnus Yatırım, 402,32 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
ICBC Turkey Yatırım, 290,00 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Gedik Yatırım, 270,98 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 377,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Şeker Yatırım, 284,70 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Deniz Yatırım, 304,50 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 321,25 TL
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)
Gedik Yatırım, 580,00 TL hedef fiyat vererek endekse paralel tavsiyesi verdi.
Yapı Kredi Yatırım, 780,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Halk Yatırım, 579,80 TL hedef fiyat vererek tut tavsiyesi verdi.
Vakıf Yatırım, 703,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
İntegral Yatırım, 740,00 TL hedef fiyat vererek tavsiye vermedi.
Deniz Yatırım, 748,40 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Hedef fiyat ortalaması: 688,87 TL