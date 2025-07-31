Tüpraş, Şişecam, Bim, THY, Akbank... Hedef fiyatlar değişti, 16 hisse için yeni rakamlar açıklandı
Borsa İstanbul'da haftanın dördüncü işlem gününde 16 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. 31 Temmuz Perşembe günü, aracı kurumlardan tam 16 hisse senedi için toplam 72 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan 16 hisse...
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
İntegral Yatırım hedef fiyat tahmini: 141,00 TL
Tavsiye: –
Gedik Yatırım hedef fiyat tahmini: 118,32 TL
Tavsiye: Endekse paralel getiri
Vakıf Yatırım hedef fiyat tahmini: 150,00 TL
Tavsiye: Al
Deniz Yatırım hedef fiyat tahmini: 139,10 TL
Tavsiye: Al
OYAK Yatırım hedef fiyat tahmini: 140,00 TL
Tavsiye: Endeks üstü getiri