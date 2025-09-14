Tüpraş, THY, Pegasus, Petkim, Erdemir.. Hedef fiyatlar değişti: 9 hisse için yeni rakamlar açıklandı
Borsa İstanbul'da eylül ayının ikinci haftasında 9 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. 8-12 Eylül haftasında aracı kurumlardan 9 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan 9 hisse...
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
Tacirler Yatırım, 290,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Garanti BBVA Yatırım, 469,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.