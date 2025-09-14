  1. Ekonomim
  4. Tüpraş, THY, Pegasus, Petkim, Erdemir.. Hedef fiyatlar değişti: 9 hisse için yeni rakamlar açıklandı

Borsa İstanbul'da eylül ayının ikinci haftasında 9 hisse için aracı kurumlar yeni tahminlerini açıkladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları hız kesmeden devam ediyor. 8-12 Eylül haftasında aracı kurumlardan 9 hisse senedi için hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan 9 hisse...

İşte hedef fiyat açıklanan 9 hisse...

Tüpraş, THY, Pegasus, Petkim, Erdemir.. Hedef fiyatlar değişti: 9 hisse için yeni rakamlar açıklandı - Sayfa 2

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
Tacirler Yatırım, 290,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

Tüpraş, THY, Pegasus, Petkim, Erdemir.. Hedef fiyatlar değişti: 9 hisse için yeni rakamlar açıklandı - Sayfa 3

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Garanti BBVA Yatırım, 469,00 TL hedef fiyat vererek endeks üstü getiri tavsiyesi verdi.

Tüpraş, THY, Pegasus, Petkim, Erdemir.. Hedef fiyatlar değişti: 9 hisse için yeni rakamlar açıklandı - Sayfa 4

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)
ÜNLÜ & Co, 234,00 TL hedef fiyat vererek al tavsiyesi verdi.

