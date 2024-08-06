Tüpraş’ta bilanço sonrası hedef fiyat ve öneriler

TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2024 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karını 5 milyar 4 milyon 75 bin TL olarak açıkladı. Geçen dönem 9 milyar 348 milyon 16 bin TL kar eden şirketin, bu dönem kar beklentisi Foreks Haber Anketi’nde 3 milyar 511 milyon 800bin TL olmuştu. 6 aylık konsolide net dönem karı da 12 milyar 395 milyon olan beklentinin altında 5 milyar 351 milyon 345 bin TL olarak açıklandı.

Kurumlar TUPRS için hedef fiyat ve önerilerini açıkladı.