Tüpraş’ta bilanço sonrası hedef fiyat ve öneriler
TÜPRAŞ, 2024 yılı 2. çeyrek bilançolarını açıkladı. Beklentilerin altında kalan veriler sonrasında, yatırım kurumları hedef fiyatlarını aşağı yönlü revize etti.
TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 2024 yılı ikinci çeyrek konsolide net dönem karını 5 milyar 4 milyon 75 bin TL olarak açıkladı. Geçen dönem 9 milyar 348 milyon 16 bin TL kar eden şirketin, bu dönem kar beklentisi Foreks Haber Anketi’nde 3 milyar 511 milyon 800bin TL olmuştu. 6 aylık konsolide net dönem karı da 12 milyar 395 milyon olan beklentinin altında 5 milyar 351 milyon 345 bin TL olarak açıklandı.
Kurumlar TUPRS için hedef fiyat ve önerilerini açıkladı.
Alnus Yatırım, TUPRS için hedef fiyatını 232 TL'den 210 TL'ye düşürürken, tavsiyesini "tut" olarak korudu.
Deniz Yatırım, TUPRS için hedef fiyatını 240 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu.
GCM Yatırım, TUPRS’ta hedef fiyatını 248 TL'den 228 TL'ye düşürerek, hisseyi model portföyünde tutmayı sürdürdü.