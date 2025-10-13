Türev piyasaların kilidi: Uzlaşma fiyatı

Uzlaşma fiyatı neden önemlidir?

​Uzlaşma fiyatının kritik olmasının birkaç temel nedeni vardır.

​1-) Pozisyonların nakit çözümü

Vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğu, fiziki bir varlığın teslimatı ile sonuçlanmaz. Bunun yerine, tarafların kar veya zararı, sözleşmenin başlangıç fiyatı ile uzlaşma fiyatı arasındaki fark üzerinden nakit olarak hesaplanarak, ilgili hesaplara alacak veya borç olarak kaydedilir. Bu, işlemlerin daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanmasını sağlar.