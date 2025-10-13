Türev piyasaların kilidi: Uzlaşma fiyatı
Uzlaşma fiyatı, özellikle vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında, bir türev sözleşmesinin vadesi dolduğunda pozisyonların kapatılması ve alacak-verecek dengesinin kurulması için kullanılan nihai referans fiyattır. Bir sözleşmenin bitiş çizgisi olarak düşünülebilir. Bu fiyat, fiziki teslimatın mümkün olmadığı veya tercih edilmediği durumlarda, taraflar arasındaki kar ve zarar hesaplamalarının temelini oluşturur.
Uzlaşma fiyatı neden önemlidir?
Uzlaşma fiyatının kritik olmasının birkaç temel nedeni vardır.
1-) Pozisyonların nakit çözümü
Vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğu, fiziki bir varlığın teslimatı ile sonuçlanmaz. Bunun yerine, tarafların kar veya zararı, sözleşmenin başlangıç fiyatı ile uzlaşma fiyatı arasındaki fark üzerinden nakit olarak hesaplanarak, ilgili hesaplara alacak veya borç olarak kaydedilir. Bu, işlemlerin daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanmasını sağlar.
2-) Piyasa manipülasyonunun önlenmesi
Uzlaşma fiyatı genellikle, sözleşmenin vadesinin son gününde, dayanak varlığın belirli bir zaman aralığındaki ağırlıklı ortalama fiyatı alınarak hesaplanır. Örneğin, son yarım saat içindeki işlemlerin ortalaması kullanılabilir. Bu yöntem, piyasanın son dakikalarda ani ve spekülatif fiyat hareketleriyle manipüle edilmesini engellemeyi amaçlar. Uzlaşma fiyatının tek bir anlık fiyata bağlı olmaması, daha adil ve güvenilir bir kapanış fiyatı sunar.
3-) Risk yönetimi ve fiyatlama
Uzlaşma fiyatı, türev piyasalarda işlem yapan yatırımcılar için bir risk yönetim aracıdır. Gelecekteki fiyat beklentilerini bu fiyat üzerinden şekillendirirler. Örneğin, bir çiftçi, hasadını uzlaşma fiyatı garantili bir sözleşme ile satarak, ürün fiyatlarının düşme riskine karşı kendini koruyabilir.
Uzlaşma fiyatı nasıl belirlenir?
Uzlaşma fiyatının belirlenmesi, piyasadan piyasaya ve sözleşmeden sözleşmeye farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak izlenen adımlar şunlardır:
1-) Dayanak varlık
İlk olarak, uzlaşma fiyatının hangi varlık üzerinden hesaplanacağı belirlenir. Bu bir hisse senedi endeksi (Örneğin, BIST 30), bir döviz çifti (Euro/dolar), bir emtia (altın, gümüş, petrol) veya bir faiz oranı olabilir.